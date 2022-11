DFB vs. Infantino: Das erste Spiel hat Deutschland gewonnen

Auch im Winter wirkt die Sonne am Himmel über Katar wie zementiert, wer kann, zieht sich zurück. Überall surren Klimaanlagen, das Leben spielt sich im Innern ab. Schon nach wenigen Augenblicken begreift man, wie irrsinnig der ursprüngliche Plan war, die Weltmeisterschaft hier im Sommer auszurichten, wenn die Hitze noch unerträglicher drückt. 2015 beschloss der Weltverband Fifa daher, das wichtigste Fußball-Turnier in den Winter zu verlegen. Am Sonntag beginnt sie nun, die wohl bislang umstrittenste WM.

Und natürlich war auch der große Medienraum einen Tag vor dem Start heruntergekühlt, in den sich Gianni Infantino, Präsident der Fifa, begab, um seine Sicht der Dinge zu erklären. Manch einer wird sich vielleicht versöhnliche Töne erhofft haben, stattdessen formulierte der 52-Jährige Worte, die noch nachhallen dürften. Worte, die eine Mauer aufbauen zwischen den Kritikern und den Befürwortern dieser WM-Vergabe.

Fifa-Präsident Infantino rechnete mit den Widersachern an

Infantino rechnete mit den Widersachern ab, griff Europa an, den Kontinent also, auf dem die Bedenken am lautesten zu vernehmen sind. Die Gegner beklagen die unzureichende Menschenrechtslage in dem arabischen Land, die fehlende Nachhaltigkeit, die mangelnde Vielfalt und die Situation der Arbeitsmigranten. Selbst Sepp Blatter, der die Fifa leitete, als Katar die WM 2010 überraschend zugesprochen bekam, bezeichnet diese Entscheidung mittlerweile als Fehler.

Sein Nachfolger Gianni Infantino aber nennt die Kritik „reine Heuchelei“. Es falle ihm schwer, diese zu verstehen. „Ich bin ein Europäer. Und ich denke, für das, was wir Europäer in den vergangenen 3000 Jahren getan haben, sollten wir uns für die nächsten 3000 Jahre entschuldigen, bevor wir anfangen, den Menschen moralische Lektionen zu erteilen“, sagte der gebürtige Schweizer. „Die Welt ist gespalten genug, eine WM ist eine WM, das ist kein Krieg.“

Der Fifa-Präsident stellte sich an die Seite Katars und positionierte sich dadurch zum Beispiel auch gegen den Präsidenten des Deutschen Fußball-Bundes. Bernd Neuendorf hatte einen Tag zuvor erklärt: „Es gibt einige Dinge, die mich in letzter Zeit bei der Fifa irritiert und verstört haben. Es geht um die allgemein gültigen Menschenrechte. Dahinter sollten wir uns alle versammeln können – gerade auch die Fifa.“

Infantino drehte dies nun um. Menschenrechte? Der Weltverband kümmere sich um die Arbeitsmigranten, hielt er dagegen. „Der Fußball macht das, die Weltmeisterschaft macht das und die Kataris machen das“, sagte Infantino. „Europa könnte es wie Katar machen und Möglichkeiten einführen, wie eine Anzahl von Arbeitern nach Europa kommen könnte. Zwar mit geringem Einkommen, aber um ihnen Arbeit zu geben, eine Zukunft, Hoffnung.“

In Katar funktioniert nichts ohne die Einwanderer, das bemerkt man so schnell wie die drückende Hitze. Die Arbeitsmigranten fahren Taxi, putzen, bedienen, schuften auf Baustellen. Ungefähr 300.000 Einwohner hat Katar, über zwei Millionen Menschen aus Asien und Afrika sind in das Land gezogen, um Arbeit zu finden. Häufig würden sie ausgebeutet, es herrsche ein Klassensystem, beklagen Menschenrechtsorganisationen. Auch die Stadien für diese Fußball-Weltmeisterschaft sollen unter teilweise unwürdigen Bedingungen errichtet worden sein.

Fifa-Präsident Infantino: "Heute fühle ich mich ..."

Zudem sind die Frauenrechte stark eingeschränkt, Homosexualität steht unter Strafe. Freiheit gilt in Katar nicht für jeden Menschen. Aber er wisse, was es heißt, diskriminiert zu werden, meinte Infantino. „Als Kind wurde ich in der Schule aufgrund meiner roten Haare gemobbt.“ Heute habe er sehr starke Gefühle. „Heute fühle ich mich wie ein Katari, heute fühle ich mich arabisch, heute fühle ich mich afrikanisch, heute fühle ich mich homosexuell, heute fühle ich mit wie ein Mensch mit einer Behinderung, heute fühle ich mich wie ein Arbeitsmigrant“, sagte er, ohne dabei eine Miene zu verziehen. Er habe die Situation der LGBTQ-Gemeinde, die englische Abkürzung steht für lesbisch, schwul, bisexuell und Transgender und Queer, mehrfach angesprochen, erklärte Infantino. „Ich verspreche, dass jeder willkommen ist.“ Der katarische Staat unterstütze dies.

Ein erster Gradmesser, wie willkommen Vielfalt tatsächlich ist, könnte die Diskussion über die „One Love"-Binde als Zeichen für Offenheit und Toleranz werden, die auch Manuel Neuer, Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, tragen möchte. Es gebe klare Vorgaben, sagte Gianni Infantino dazu und ließ offen, was er damit genau meinte. „Wir haben verschiedenen Kampagnen zu verschiedenen Themen. Wir müssen Themen finden, mit denen sich jeder einverstanden zeigt", ergänzte er. DFB-Präsident Neuendorf hatte angekündigt, notfalls eine Geldstrafe in Kauf zu nehmen, damit Manuel Neuer die Binde tragen könne.

Die Fifa möchte lieber eine eigene Kampagne initiieren. Am ersten Spieltag am Sonntag, Gastgeber Katar tritt gegen Ecuador an, soll die Botschaft „#FootballUnitesTheWorld“ lauten: Der Fußball verbindet die Welt. „Lasst uns bitte, bitte, diese WM feiern und hoffen, den Menschen auf der Welt zu einem Lächeln zu verhelfen“, sagte Gianni Infantino.

