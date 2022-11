Rettig auf Demo: "WM ist eine Farce"

So., 20.11.2022, 15.23 Uhr

Der ehemalige DFL-Geschäftsführer Andreas Rettig hat abermals Kritik an der WM in Katar geäußert. Auf der Demo von BoykottQatarNRW in Köln nannte Rettig das anstehende Turnier "eine Farce". Den FIFA-Machthabern gehe es nicht mehr um den Sport sondern nur noch um "Machterhalt und Kohle" so der Funktionär weiter.

Video: Sport