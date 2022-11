Das SID-Reife(n)zeugnis zum GP von Sao Paulo

Mo., 14.11.2022, 13.23 Uhr

George Russell führt Mercedes zum Doppelsieg, die Silberpfeile versprühen den Glanz ihrer alten Dominanz - und bei Rivale Red Bull gibt es Krach um Max Verstappen. Der verweigert seinem Teampartner Sergio Perez eine bessere Ausgangslage um Kampf um die Vize-WM für das letzte Saisonrennen. Der Mexikaner macht über Funk klar, was er davon hält. Auch für Mick Schumacher gibt es in Brasilien nichts zu feiern. Der SID blickt auf die Erkenntnisse des Grand Prix in Sao Paulo.

Video: Sport