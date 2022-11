NFL-Superstar Brady begeistert von Deutschland: "Werde wiederkommen"

Fr., 11.11.2022, 21.23 Uhr

Der "Goat" in Deutschland: NFL-Superstar Tom Brady ist mit seinen Tampa Bay Buccaneers für das erste Spiel auf deutschem Boden in München angekommen. Der Quarterback ist sehr begeistert von Land und Kultur, sodass es nicht nur bei einem einmaligen Besuch bleiben soll. Bei dem besonderen Spiel am Sonntag gegen die Seattle Seahawks erwartet Brady eine überragende Stimmung in der Allianz Arena.

Video: Sport