Russland verlegt US-Basketballerin Griner in ein Straflager

Russland verlegt US-Basketballerin Griner in ein Straflager

Mi., 09.11.2022, 11.24 Uhr

Der Fall Brittney Griner ist längst zu einem Politikum geworden. Nun soll die in Russland inhaftierte US-Basketballerin in ein Straflager verlegt worden sein. Die zweifache Olympiasiegerin war Anfang August wegen Drogenschmuggels zu neun Jahren Haft verurteilt worden, nachdem im Februar am Flughafen kleine Mengen Cannabis-Öl bei ihr gefunden worden waren.

Video: Sport