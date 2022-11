NHL: Draisaitl und Oilers zurück in der Erfolgsspur

NHL: Draisaitl und Oilers zurück in der Erfolgsspur

Mi., 09.11.2022, 09.24 Uhr

Deutschlands Eishockeystar Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers in der NHL zurück in die Erfolgsspur gefunden. Beim 3:2-Erfolg bei Tampa Bay Lightning erzielt der Kölner sein achtes Saisontor - und hat nun in jedem der vergangenen fünf Spiele getroffen. Weniger gut lief es für die anderen Deutschen: Moritz Seider, Tim Stützle, JJ Peterka und Goalie Thomas Greiss kassierten Niederlagen.

Video: Sport