Rassismus-Vorfall bei Brasilien-Test? Banane Richtung Richarlison geworfen

Mi., 28.09.2022, 10.23 Uhr

Das letzte Testspiel des Rekord-Weltmeisters Brasilien vor der WM-Endrunde in Katar ist von einem mutmaßlich rassistischen Zwischenfall überschattet worden. Beim 5:1 (4:1)-Sieg der Südamerikaner in Paris gegen Tunesien wurde eine Banane in Richtung des brasilianischen Stürmers Richarlison geworfen, die den 25-Jährigen von Tottenham Hotspur jedoch verfehlte. Mannschaftskollege Thiago Silva verurteilte das Verhalten der Zuschauer deutlich.

