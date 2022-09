Kane nach 3:3: Deutschland "eines der besten Teams der Welt"

Di., 27.09.2022, 10.24 Uhr

Trotz des Abstiegs aus der Nations-League-Gruppe A hat England mit dem 3:3 gegen Deutschland Mut für die anstehende WM in Katar geschöpft. Gegen eines "der besten Teams der Welt" zurückzukommen, habe der Mannschaft neues Selbstvertrauen gegeben, sagte Kapitän und Torschütze Harry Kane in der Mixed Zone. Der offenbar vom FC Bayern umworbene Stürmer verwies zudem auf das erfolgreiche Abschneiden der Three Lions bei der WM 2018 und EM 2020.

Video: Sport