Frust und graues Wetter: Bayern-Stars auf der Krisen-Wiesn

Mo., 19.09.2022, 10.24 Uhr

Mitten in der Krise besuchten die Stars des FC Bayern das Oktoberfest in München. Nach vier Ligaspielen ohne Sieg herrschte Frust bei Trainer Julian Nagelsmann und Co. - auch wenn es für viele die Premiere auf der Wiesn war.

Video: Sport