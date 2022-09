BVB feiert historischen Derbysieg - Reus anscheinend schwer verletzt

Sa., 17.09.2022, 18.24 Uhr

Das Derby gewonnen, den Kapitän verloren: Borussia Dortmund hat einen historischen Sieg über den Erzrivalen Schalke 04 am Samstag teuer bezahlt. Der BVB bangt um Marco Reus: Der zuletzt so starke Anführer musste in der ersten Halbzeit anscheinend schwer verletzt vom Platz getragen werden. Der Siegtreffer gelang Youssoufa Moukoko in der 78. Minute.

