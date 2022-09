Freiburg dominant: 3:0 bei Olympiakos Piräus

Do., 15.09.2022, 20.53 Uhr

Bei Freiburg läufts: Traumstart in der Bundesliga und Europa League. Am 2. Spieltag gewinnt der SC bei Olympiakos Piräus mit 3:0 (2:0) und ist durch die deutliche Niederlage von Nantes gegen Qarabag Agdam nun alleiniger Tabellenführer der Gruppe G. Vor dem Bundesliga-Topspiel am Sonntag gegen Hoffenheim glänzt vor allem Michael Gregoritsch mit einem Doppelpack.

Video: Sport