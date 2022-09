Xavi baut auf Lewandowski in Topform: "Er ist hochmotiviert"

Xavi baut auf Lewandowski in Topform: "Er ist hochmotiviert"

Mo., 12.09.2022, 22.23 Uhr

Gegen aktuell schwächelnde Bayern will Barca-Coach Xavi mit seinem Team "das Spiel dominieren" und setzt dabei vor allem auf seinen Torjäger Robert Lewandowski. Der ehemalige Bayern-Knipser ist vor seinem Comeback in München in bestechender Form und voller Selbstvertrauen: "Das ist ein besonderes Spiel für ihn, er ist hochmotiviert", meint Xavi.

Video: Sport