Vorbild "Freiburger Modell": Köln verlängert mit Baumgart bis 2024

Mo, 27.06.2022, 13.15 Uhr

Steffen Baumgart hat beim 1. FC Köln bis 2024 verlängert - und will auch in Zukunft nach dem Vorbild des "Freiburger Modells" nur von Jahr zu Jahr denken. Sportlich möchte der 50-Jährige an die vergangene Saison anknüpfen, weiß aber auch um die Erwartungshaltung in der Domstadt.