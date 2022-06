Farke legt bei Gladbach los: "Viel positive Energie"

So, 26.06.2022, 15.48 Uhr

Gerade erst begonnen, schon "fühlt es sich ein bisschen nach Zuhause an". Neu-Trainer Daniel Farke ist mit Borussia Mönchengladbach und "viel positiver Energie" am Sonntag in die Vorbereitung auf die neue Bundesliga-Saison gestartet.