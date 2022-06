Boxen: Joshua irritiert mit Aussage über Sportswashing

Mi, 22.06.2022, 10.36 Uhr

Box-Star Anthony Joshua kann mit dem Vorwurf des "Sportswashing" gegen Saudi-Arabien nicht viel anfangen. "Ich weiß nicht, was das ist. Ich bin hier, um den Weltmeistertitel im Schwergewicht zu gewinnen. Ich mag Saudi-Arabien." Am 20. August steigt Joshua in Dschidda zum Rückkampf gegen den ukrainischen Weltmeister Alexander Usyk in den Ring.