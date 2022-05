Meisterfeier: Bayern-Fans feiern Lewandowski mit Sprechchören

So, 15.05.2022, 19.17 Uhr

Nach mehr als drei Jahren pandemiebedingter Abstinenz hat der FC Bayern München die 10. Meisterschaft in Serie wieder gemeinsam mit den Fans am Marienplatz gefeiert. Tausende Menschen bejubelten Müller, Neuer, Nagelsmann und Co. Mit Sprechchören versuchten die Fans, den wechselwilligen Robert Lewandowski zum Bleiben zu bewegen.