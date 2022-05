ATP-Turniersieger Rune: Shootingstart auf dem Weg an die Spitze?

Mo, 02.05.2022, 13.58 Uhr

Erster ATP-Titel und ein kometenhafter Aufstieg - die vergangenen Wochen waren für den Dänen Holger Rune äußerst nervenaufreibend. In den vergangenen zwölf Monaten kletterte der 19-Jährige um über 200 Plätze in der Weltrangliste. Vorzeitiger Höhepunkt: Der Sieg des Sandplatzturniers in München.