Mit Bus zusammengeprallt: Ex-Tour-Sieger Bernal nach Unfall in Klinik

Mo, 24.01.2022, 19.41 Uhr

Der frühere Tour-de-France-Gewinner Egan Bernal ist nach einem Trainingsunfall in seinem Heimatland Kolumbien in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Angaben seines Rennstalls zufolge hat der 25-Jährige mehrere Platz- und Schnittwunden erlitten. Den Angaben lokaler Verkehrsbehörden zufolge jedoch prallte der Tour-Sieger von 2019 auf einen Bus, als das Fahrzeug an einer Haltestelle stoppte.