Smog während Olympia: Peking rechnet mit starker Luftverschmutzung

Mo, 24.01.2022, 18.03 Uhr

Die Olympiastadt Peking rechnet während der am 4. Februar beginnenden Winterspiele mit starker Luftverschmutzung. Notfallpläne sollen bei etwaigen Vorhersagen zwar Abhilfe schaffen, die Luftqualität ist trotz deutlicher Verbesserungen in den letzten Jahren allerdings immer noch weit von den Standards der WHO entfernt.