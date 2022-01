23. Assist für Seider bei Detroit-Niederlage - Grubauer nur auf der Bank

Sa, 22.01.2022, 13.58 Uhr

Moritz Seider spielt in der NHL weiter stark auf. Der 20-Jährige lieferte bei der 4:5-Niederlage seiner Red Wings gegen die Dallas Stars bereits seinen 23. Assist. Damit ist er in der laufenden Saison der erfolgreichste Rookie in dieser Statistik. Goalie Philipp Grubauer kam bei der 0:5-Niederlage der Seattle Kraken nicht zum Einsatz.