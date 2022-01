Guter Start: Zverev gewinnt deutsches Duell bei Australian Open

Mo, 17.01.2022, 14.56 Uhr

Alexander Zverev steht bei den Australian Open in Runde zwei. Der Turnierfavorit setzte sich im deutschen Duell gegen Landsmann Daniel Altmaier in drei Sätzen durch. Auch Oscar Otte erreichte in Melbourne die zweite Runde.