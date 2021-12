Erster EU-Außenrat mit Baerbock

Mo, 13.12.2021, 16.55 Uhr

Die neue Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat in Brüssel erstmals am EU-Außenrat teilgenommen. Die Ministerrunde billigte einstimmig Sanktionen gegen die sogenannte Wagner-Gruppe, eine russische Söldnertruppe, die wegen Einsätzen etwa in der Ukraine und in Syrien in der Kritik steht.