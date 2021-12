Schulze nach Traumstart in die WM: "Müssen als Team funktionieren"

Fr, 03.12.2021, 14.13 Uhr

Nach dem erfolgreichen Auftakt in die Handball-WM steht für die deutsche Mannschaft am Samstag das Spiel gegen die Slowakei an. Für Luisa Schulze kommt es erneut auf die Teamleistung an, während Emily Bölk die Abwehr in den Fokus rückt.