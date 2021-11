Ole Werner: Vorfreude auf "echten Traditionsklub" Werder Bremen

Mo, 29.11.2021, 20.08 Uhr

Schon am Freitag steht der frischgebackene Werder-Coach Ole Werner das erste Mal für seinen neuen Klub an der Seitenlinie. Besonders die Tradition des Vereins reizt den 33-Jährigen an seiner neuen Herausforderung. Für Sport-Geschäftsführer Frank Baumann passt der Nachfolger von Markus Anfang sehr gut zum Team, das aktuell auf den sich in Quarantäne befindenen Mitchell Weiser verzichten muss.