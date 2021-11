Hoch zu Ross mit Pfeil und Bogen - Trendsportart in Malaysia

Mo, 29.11.2021, 14.38 Uhr

Hoch zu Ross mit Pfeil und Bogen schießen - was klingt wie eine Sequenz aus einem Mittelalterfilm, ist in Wahrheit ein beliebter Sport in Malaysia. Allerdings verlangt er dem Bogenschützen einiges ab. AFPTV hat sich die Trendsportart genauer angesehen.