"Ein richtiges Überraschungspaket": DHB-Frauen starten ohne Druck ins WM-Abenteuer

Mo, 29.11.2021, 12.01 Uhr

Als "Überraschungspaket" zur WM: Die deutschen Handballerinnen starten am 2. Dezember in das Turnier in Spanien und treffen dort auf Tschechien, die Slowakei und Ungarn. Das DHB-Team träumt von einer Medaille - als konkretes Ziel ruft die Mannschaft von Bundestrainer Henk Groener das aber nicht aus.