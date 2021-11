WM-Play-offs: Kuntz mit der Türkei gegen Ronaldo und Co.

Fr, 26.11.2021, 19.35 Uhr

Der Weg zur WM 2022 wird für den deutschen Trainer Stefan Kuntz extrem anspruchsvoll. Mit der türkischen Nationalmannschaft trifft Kuntz in den WM-Play-offs zunächst auf den früheren Europameister Portugal um Superstar Cristiano Ronaldo. Sollte die Türkei dieses Duell am 24. März 2022 in Portugal gewinnen, könnte es fünf Tage später gegen Europameister Italien gehen.