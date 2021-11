Knieverletzung: Köln ohne Keeper Horn bis zur Winterpause

Di, 23.11.2021, 13.04 Uhr

Der 1. FC Köln kann bis zur Winterpause nicht mehr auf Torwart Timo Horn zurückgreifen, der an einer Knieverletzung laboriert. Der Schlussmann hatte sich am vergangenen Sonntag in Mainz bei einem unglücklichen Zusammenprall mit Karim Onisiwo am Knie verletzt.