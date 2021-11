NFL: Brady führt Bucs zum Sieg

Di, 23.11.2021, 10.15 Uhr

Star-Quarterback Tom Brady hat die Tampa Bay Buccaneers in der NFL zurück in die Erfolgsspur geführt. Nach zuvor zwei Niederlagen in Folge feierten die Bucs zum Abschluss des elften Spieltags gegen die New York Giants einen 30:10-Erfolg und schoben sich auf Rang drei der Tabelle der NFC Conference.