Preußen-Sportchef Niemeyer: "Ostern und Weihnachten zusammen"

Mo, 25.10.2021, 13.54 Uhr

Regionalligist Preußen Münster empfängt nach dem Sieg am grünen Tisch gegen Wolfsburg in der 2. Pokalrunde Hertha BSC. Peter Niemeyer gewann einst selbst den Pokal und spielte für die Berliner, heute ist er Sportlicher Leiter in Münster und erwartet ein besonders brisantes Wiedersehen mit alten Bekannten.