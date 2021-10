5:0! Liverpool und Klopp demütigen ManUnited

So, 24.10.2021, 19.40 Uhr

Jürgen Klopp und der FC Liverpool haben den Erzrivalen Manchester United in dessen Stadion historisch gedemütigt. Beim 5:0 in Old Trafford am Sonntag lagen die Reds angeführt vom herausragenden Dreifach-Torschützen Mohamed Salah bereits zur Halbzeitpause quasi uneinholbar vorne.