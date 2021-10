Klare Rose-Forderung an BVB: "Müssen eine Reaktion zeigen"

Fr, 22.10.2021, 15.06 Uhr

Marco Rose fordert nach der 0:4-Pleite in der Champions League bei Ajax Amsterdam eine Reaktion seiner Mannschaft. In der Bundesliga tritt Borussia Dortmund am Samstag bei Arminia Bielefeld an.