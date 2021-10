WM 2022 in Katar: Finalstadion fast fertig

Do, 21.10.2021, 19.55 Uhr

Das Finalstadion für die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar steht unmittelbar vor der Fertigstellung. "Wir stehen bei etwa 98,5 Prozent Baufortschritt", sagte Projektmanager Tamim El Abed am Donnerstag in einem AFP-Interview. Nur Systemchecks und die Inbetriebnahme stünden noch aus.