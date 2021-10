Auch ohne Nagelsmann: FC Bayern hält Kurs auf das Achtelfinale

Mi, 20.10.2021, 22.57 Uhr

Auch ohne seinen erkrankten Trainer Julian Nagelsmann hat der FC Bayern Kurs auf das Achtelfinale der Champions League gehalten. Die Münchner erkämpften sich an der Stätte ihres zweiten Triumphs in der Königsklasse ein 4:0 gegen Benfica Lissabon und behaupteten damit Platz eins in der Gruppe E.