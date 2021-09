BVB-Neuzugang Pongracic: "Habe meine verrückte Seite"

Mi, 22.09.2021, 18.55 Uhr

Auf zwei Einsätze hat es BVB-Neuzugang Marin Pongracic in der noch jungen Saison bisher gebracht. Der 23-Jährige möchte sich in der Defensive des Titelanwärters während seiner einjährigen Leihe aus Wolfsburg für eine längerfristige Zukunft in schwarz-gelb empfehlen und erwachsener werden. Seine "verrückte Seite" möchte er sich aber bewahren.