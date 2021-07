Mentale Probleme: US-Turnstar Biles sagt für Mehrkampffinale ab

Mi, 28.07.2021, 09.37 Uhr

US-Turnstar Simone Biles hat einen Tag nach ihrem vorzeitigen Aus im Mannschaftsfinale ihre Teilnahme am Einzel-Mehrkampffinale abgesagt. Ob sie in der kommenden Woche in den Gerätfinals antritt, ließ die 24-Jährige zunächst offen.