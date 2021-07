Kleine Medaillenhoffnung: Olympia-Auftakt für Triathleten

So, 25.07.2021, 12.08 Uhr

In der Nacht zu Montag gehen Justus Nieschlag und Jonas Schomburg als erste deutsche Triathleten in Tokio an den Start. Am Tag darauf folgen die Frauen, denen der DTU-Sportdirektor durchaus eine Medaille zutraut.