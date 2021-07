Rudern: Zeidler startet seine Gold-Mission

Do, 22.07.2021, 18.07 Uhr

Weltmeister Oliver Zeidler ist eine der großen deutschen Gold-Hoffnungen bei den Olympischen Spielen in Tokio. Im Vorlauf am Freitag startet der Ruderer bei seiner Olympia-Premiere in seine Medaillen-Mission.