Olympia: Guinea will nun doch an Spielen in Tokio teilnehmen

Do, 22.07.2021, 20.44 Uhr

Guinea will mit seinen fünf Athleten nun doch an den Olympischen Spiele in Tokio teilnehmen. Nur einen Tag nach dem vermeintlichen Rückzug von den Wettbewerben aufgrund der Corona-Risiken teilte Sportminister Sanoussy Bantama Sow dies mit.