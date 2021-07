Bach zu Geisterspielen: "Wir alle bedauern diese Entscheidung"

Fr, 09.07.2021, 20.40 Uhr

IOC-Präsident Thomas Bach hat sein Bedauern unterstrichen, dass die Olympischen Spiele in Tokio ohne Zuschauer stattfinden. Zugleich appellierte der 67-Jährige in einer Videobotschaft an die Sportlerinnen und Sportler, dieses Format anzunehmen. Insgesamt sollen 9000 Sendestunden für Fernsehen und digitale Plattformen produziert werden.