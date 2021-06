EM-Drama nach Mbappés Fehlschuss: Frankreich-Fans geschockt

Di, 29.06.2021, 10.07 Uhr

Damit hatte niemand gerechnet, auch nicht das Gros der französischen Fans: Nach dem verschossenen Elfmeter von Superstar Kylian Mbappé und dem sensationellen EM-Achtelfinal-Aus des Weltmeisters gegen die Schweiz war die Enttäuschung riesig - so wie hier in einer Bar in Bordeaux.