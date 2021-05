Hertha vor Klassenerhalt: Dardai will "auf Sieg" spielen

Hertha vor Klassenerhalt: Dardai will "auf Sieg" spielen

Fr, 14.05.2021, 15.27 Uhr

Trainer Pal Dardai von Hertha BSC will im letzten Heimspiel der Saison gegen den Abstiegsrivalen 1. FC Köln am Samstag den Klassenerhalt sichern und den Schwung der letzten Wochen in die Sommerpause mitnehmen. Die Berliner sind seit sieben Spielen ungeschlagen und haben sich nach der Corona-Quarantäne auf den 13. Platz vorgearbeitet.