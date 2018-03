Grizzly droht nach 1:3 das Play-off-Aus

Trotz einer großartigen kämpferischen Leistung in Spiel 4 des Viertelfinals gegen die Eisbären Berlin stehen die Grizzlys Wolfsburg in den Play-offs vor dem Aus. Vor 4122 Zuschauern in der Eis-Arena verlor das Team von Coach Pavel Gross mit 1:3 (1:1, 0:1, 0:!) und liegt in der Best-of-Seven-Serie...