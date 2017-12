Ovtcharov ist die Nummer 1 im Tischtennis

In genau einer Stunde Spielzeit erfüllte sich der Traum eines ganzen Sportlerlebens. Dimitrij Ovtcharov schlug den Japaner Koki Niwa in sieben Sätzen, fiel seinem Bundestrainer Jörg Roßkopf in den Arm und wird von Januar an die neue Nummer eins der Tischtennis-Weltrangliste sein. Der...