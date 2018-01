Ein Kanadier am Piano

Braunschweig Jan Lisiecki gibt am 18. Januar einen Soloabend mit romantischer Klaviermusik in der Stadthalle Braunschweig.

Unter dem Titel „Licht und Schatten der Nacht“ gastiert der kanadische Pianist Jan Lisiecki am Donnerstagabend in der Braunschweiger Stadthalle.

Der Soloabend findet im Rahmen der Reihe „Meisterkonzerte“ statt. Lisiecki spielt romantische Musik von Chopin, Schumann, Ravel und Rachmaninow. Der 22-Jährige gilt als herausragendes Talent der Klassikszene. Im Jahr 2011 durfte er auf Empfehlung des Schulvorstandes vier Klassen überspringen und machte seinen High-School-Abschluss.

Sein Spiel gilt bei Kritikern als poetisch und ausgereift. Seine Interpretationen seien einfühlsam, seine Technik brillant und seinem Alter weit voraus. Bei seinen Auftritten sei er stets hochkonzentriert und verzichte auf selbstgefällige Virtuosität. Lisiecki gewann bereits zahlreiche nationale Musikpreise. Außerdem ist er Preisträger von sieben internationalen Wettbewerben in Nordamerika, Europa und Asien.

2017 bekam er für eine Einspielung von Chopin-Werken einen Klassik-Echo. In seiner Heimat Kanada spielte der Sohn polnischer Einwanderer schon in jungen Jahren mit renommierten Orchestern – unter anderem mit dem National Arts Centre Orchestra und dem L’Orchestre Symphonique de Québec. Auch in Deutschland ist der Kanadier kein Unbekannter. Er hat mit einem deutschen Schallplattenlabel einen exklusiven Vertrag abgeschlossen und gehörte über mehrere Jahre dem Programm „Junge Wilde“ am Konzerthaus in Dortmund an.

In Braunschweig wird Lisiecki zwei Nocturnes von Chopin, Schumanns Nachtstücke, Ravels „Gaspard de la nuit“ und eine Fantasie von Rachmaninow darbieten. Karten gibt es bei der Konzertkasse und den Geschäftsstellen des BZV, Tel: (0531) 1 66 06, sowie bei den anderen bekannten Vorverkaufsstellen.

Wann: Donnerstag, 18. Januar, 20 Uhr

Wo: Stadthalle Braunschweig, Leonhardplatz 1

Karten: ab 17,60 Euro