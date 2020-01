Erdogan schickt Truppen nach Libyen - Wird Türkei zur Führungsmacht der Muslime?

Die Lage im Bürgerkriegsland Libyen wird noch komplizierter. Am Donnerstag ermächtigte das türkische Parlament Staatschef Recep Tayyip Erdogan zur Entsendung von Soldaten in das von Kämpfen zerrissene Land. Erdogans islamisch-konservative AKP hat in der Regierungsallianz mit der...