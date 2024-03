Berlin. Ein Teenager wurde während des Anschlags auf die Crocus City Hall bei Moskau zum Held – weil er vielen Menschen das Leben rettete.

Mehr als 130 Menschen kamen ums Leben, als Angreifer vergangenen Freitag das Feuer in der Konzerthalle Crocus City Hall bei Moskau eröffneten. Dass es nicht noch mehr Todesopfer gab, ist möglicherweise auch der Verdienst eines Teenagers. Der 15 Jahre alte Islam Khalilov, der für ein paar Rubel an der Garderobe arbeitete, soll Berichten zufolge zahlreichen Menschen bei der Flucht geholfen – und ihnen so möglicherweise das Leben gerettet haben.

Ein Video, das während des Anschlags aufgenommen wurde, soll Khalilov zeigen, wie er den fliehenden Menschen den Weg zum Ausgang zeigt. „Hier lang, hier lang“, sind in dem Video Rufe zu hören. Er habe zunächst nur seltsame Geräusche gehört, doch dann habe er plötzlich Menschen gesehen, die panisch an ihm vorbeigerannt seien, erzählte der Teenager der lokalen Presse. „Ehrlich gesagt, es war sehr beängstigend“, sagte Khalilov weiter. Dennoch habe er gewusst, dass er jetzt handeln müsse.

Anschläge in Moskau: Teenager arbeitet seit etwa einem Jahr in der Konzerthalle

Der 15-Jährige soll den Menschen dann den Weg zu einem Notausgang gezeigt haben, der ins benachbarte Gebäude führte – wodurch diese sich mit dem Teenager in Sicherheit bringen konnten. Khalilov, dessen Familie aus dem zentralasiatischen Land Kirgisistan nach Russland eingewandert ist, hatte den Berichten zufolge bereits seit einem Jahr in der Konzerthalle gejobbt. In Russland wird der 15-Jährige nun als Held gefeiert.

Die maskierten Angreifer waren am Freitagabend in die im Moskauer Vorort Krasnogorsk gelegene Konzerthalle eingedrungen und hatten dort zahlreiche Menschen getötet. Kurz nach dem Angriff reklamierte die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) die Tat für sich und bekräftigte dies später mehrfach.

