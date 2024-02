Berlin/Hamburg. Im Hamburger Hafen manipulieren Drogenkartelle Container, fälschen Papiere und schmieren Arbeiter. Chronik eines brisanten Falles.

Auch bei der Mafia läuft nicht immer alles nach Plan. Dabei scheint an diesem Sommermorgen Anfang Juli alles vorbereitet. Der Frachtbrief ist gefälscht, die Dokumente für den Zoll auch, der Auftrag für den Transport per Lastwagen in eine Lagerhalle außerhalb Hamburgs erteilt, die Zugmaschine besorgt. Und die Drogen sind auch endlich im Hamburger Hafen, verfrachtet über den Atlantik mit der „Jean Gabriel“, einem 300-Meter-Ozeankoloss.