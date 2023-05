Belarussischer Aktivist Protassewitsch von Behörden begnadigt

Mo., 22.05.2023, 18.23 Uhr

Der belarussische Oppositionelle Roman Protassewitsch ist wenige Wochen nach seiner Verurteilung zu acht Jahren Haft begnadigt worden. Protassewitsch war am 23. Mai 2021 gemeinsam mit seiner Freundin festgenommen worden. Beide waren an Bord einer Ryanair-Maschine auf dem Weg von Athen nach Vilnius, als ein belarussischer Kampfjet das Flugzeug unter dem Vorwand einer angeblichen Bombendrohung zur Landung in Minsk zwang.

Video: Justiz, Kriminalität, Kultur, Kunst, Unterhaltung, Politik