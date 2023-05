Israel: 20. Woche der Massenproteste gegen Justizreform

So., 21.05.2023, 12.23 Uhr

In Israel sind die 20. Woche in Folge zehntausende Menschen gegen die Justizreform der ultrarechten Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu auf die Straße gegangen. Die Demonstranten sehen die Demokratie in Israel in Gefahr.

Video: Justiz, Kriminalität, Politik